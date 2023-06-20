На Шарташе пройдет велопробег ко Дню борьбы с наркоманией

Администрация Екатеринбурга подготовила ряд мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией. Среди них "Велопробег в пользу здоровья", организованный при поддержке штаба "Волонтеры-медики УГМУ".

Велопробег запланирован на 24 июня. Старт пройдет в 10.30 в Шарташском лесопарке. Помимо этого, с 10.30 до 13.30 по маршруту № 3 "ЦПКиО – ЦПКиО" будет курсировать "Трамвай здоровья", пассажиры которого расскажут о профилактике зависимостей и формировании здорового образа жизни.