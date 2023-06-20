20 Июня 2023
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Фото: НАК

ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В ФСБ России заявили о задержании в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины.

По данным ведомства, мужчина работал на Службу безопасности Украины. В ФСБ считают, что он передавал сотруднику ведомства сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности России во время проведения СВО.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Приморья, который подозревается в шпионской деятельности в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона и передавал их украинской стороне.

Теги: фсб, нальчик, шпионаж, украинец


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