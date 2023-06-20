В Пермском крае появился фонд поддержки участников СВО

В Прикамье создан благотворительный фонд "Единый центр поддержки" (ЕЦП). Учредители не указаны. Исполнительным директором ЕЦП назначен Константин Строгий, который в настоящее время возглавляет пермский филиал фонда "Защитники Отечества".

В краевом минтербезе уточнили, что ЕЦП создан решением единственного учредителя – председателя Пермского краевого отделения Союза журналистов России, члена регионального штаба движения "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) Игоря Лобанова, пишет "Ъ-Прикамье". Лобанов подтвердил, что учредил новый фонд. Он пояснил, основным видом деятельности ЕЦП будет помощь действующим участникам СВО, а также другим категориям нуждающихся граждан.

Напомним, зимой в Перми появился городской Центр поддержки участников СВО и их семей, о чем сообщил глава города Алексей Демкин.

"Наша задача – заботиться не только о бойцах, которые сейчас находятся на передовой, но и об их семьях, а также о тех, кто уже выполнил свой долг и вернулся домой после несения службы", - заявил Демкин.

По его словам, помощь нужна самая разная: найти работу, получить медицинские услуги или устроить ребенка в детский сад.

"Понимаем, что будут и нетиповые межведомственные вопросы, для решения которых потребуется подключиться разным краевым структурам. Поддержка должна быть адресной и максимально оперативной", - заявил мэр.