День молодежи в Астрахани будет масштабны и полезным

В ближайшую субботу страна будет отмечать День молодежи.

"Напомню, что в этом году в Астраханской области праздник приобрел федеральный масштаб", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи в Астрахани будет организовано не просто развлекательное мероприятие, а событие, в которое будет внесено максимум пользы.

Площадки Дня молодежи начнут работать с 10 утра и завершатся в 10 вечера. Праздник будет очень масштабным, и молодёжь с разными интересами – от карьеры до уличной культуры - найдёт что-то для себя.

Основной слоган Дня молодежи – «Двигайся навстречу». Соответственно, все площадки тесно связаны с этим тезисом: «Навстречу креативу», «Навстречу новому», «Навстречу своему делу», «Навстречу карьере», «Навстречу спорту», «Навстречу Родине», «Навстречу добру».

"День молодежи — это значимое событие не только для молодых астраханцев, но и для всего региона. Поэтому я приглашаю астраханцев и жителей муниципальных образований посетить праздник 24 июня в Астрахани", - пригласил земляков губернатор Игорь Бабушкин.

Напомним, вход на площадки свободный по бесплатным билетам, которые можно получить, пройдя регистрацию по ссылке youthday.ru/city/astrahan.