День молодежи в Астрахани будет масштабны и полезным

20 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День молодежи в Астрахани будет масштабны и полезным

В ближайшую субботу страна будет отмечать День молодежи. 

"Напомню, что в этом году в Астраханской области праздник приобрел федеральный масштаб", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи в Астрахани будет организовано не просто развлекательное мероприятие, а событие, в которое будет внесено максимум пользы.

Площадки Дня молодежи начнут работать с 10 утра и завершатся в 10 вечера. Праздник будет очень масштабным, и молодёжь с разными интересами – от карьеры до уличной культуры - найдёт что-то для себя. 

Основной слоган Дня молодежи – «Двигайся навстречу». Соответственно, все площадки тесно связаны с этим тезисом: «Навстречу креативу», «Навстречу новому», «Навстречу своему делу», «Навстречу карьере», «Навстречу спорту», «Навстречу Родине», «Навстречу добру».

день молодежи, афиша(2023)|Фото: astrobl.ru

"День молодежи — это значимое событие не только для молодых астраханцев, но и для всего региона. Поэтому я приглашаю астраханцев и жителей муниципальных образований посетить праздник 24 июня в Астрахани", - пригласил земляков губернатор Игорь Бабушкин.

Напомним, вход на площадки свободный по бесплатным билетам, которые можно получить, пройдя регистрацию по ссылке youthday.ru/city/astrahan.

Теги: день молодежи, астрахань, игорь бабушкин, двигайся навстречу


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети