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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Иннопром-2023" в Екатеринбурге может посетить премьер-министр Мишустин

Уральскую столицу уже в следующем месяце может посетить премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что он приедет на международную промышленную выставку "Иннопром". Об этом при отчете перед депутатами гордумы Екатеринбурга заявил глава города Алексей Орлов.

"Мы ожидаем на выставку "Иннопром" председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться", — заявил градоначальник.

Напомним, что в прошлом Мишустин также посещал "Иннопром" в Екатеринбурге. Тогда страной-партнером был Казахстан. В этом же году стала Беларусь, готовая представить около 200 своих компаний.

Недавно в Свердловской области завершился отбор предприятий, которые будут работать на официальном стенде региона. Среди них: Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Технопарк в сфере электронной промышленности, IT-компания, которая с помощью своих систем проектирования помогает автоматизировать производства, и другие. Также свою площадку презентуют представители транспортно-логистического центра "Уральский".

Всего свою продукцию с 10 по 13 июля представят 35 компаний региона. Полный список предприятий размещен на информационном портале Свердловской области.

Теги: Мишустин, Иннопром, Екатеринбург


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