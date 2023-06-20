Сивков описал тактику ВС РФ в отражении "контрнаступа" боевиков

Тактика российских Вооруженных Сил в отражении "контрнаступа" боевиков проста, но дает результат. Об этом рассказал на радио "Комсомольская правда" военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, когда боевики атакуют какое-то село, российские военные специально временно отходят.

"Мы им наносим потери при попытке взять наш населенный пункт, выводим войска, чтобы самим не нести потери. Они входят в этот населенный пункт, и по этому району наносится огневое поражение - настолько серьезное, что они его покидают. И наши опять его занимают", - рассказал эксперт.

Он сообщил, что потери боевиков уже составляют около трети от исходного состава боевой техники. Только за вчерашний день уничтожено 35 танков и 71 боевая бронированная машина. При этом Зеленский бросает в бой элитарные части и лучшее вооружение, включая танки "Леопард". Это значит, что в запасе у него нет какого-то ударного кулака, уверен Сивков.

Украинский военный эксперт Олег Стариков также отмечает, что боевики не могут взять даже первую российскую линию обороны, которая выстроена по всем правилам военной науки. В Киеве это не учли, рассчитывая на то, что получится, как в прошлом году в Харьковской области.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что причина провала украинского наступления лежит на Зеленском, которому из политических соображений нужен немедленный военный результат. В итоге "контрнаступ" не был должным образом подготовлен, а боевики несут огромные потери.