Сивков описал тактику ВС РФ в отражении "контрнаступа" боевиков

20 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК В России Украина
Фото: Telegram-канал Владимира Рогова/t.me/vrogov

Сивков описал тактику ВС РФ в отражении "контрнаступа" боевиков

Тактика российских Вооруженных Сил в отражении "контрнаступа" боевиков проста, но дает результат. Об этом рассказал на радио "Комсомольская правда" военный эксперт Константин Сивков.
Читайте также:

По его словам, когда боевики атакуют какое-то село, российские военные специально временно отходят.

"Мы им наносим потери при попытке взять наш населенный пункт, выводим войска, чтобы самим не нести потери. Они входят в этот населенный пункт, и по этому району наносится огневое поражение - настолько серьезное, что они его покидают. И наши опять его занимают", - рассказал эксперт.

Он сообщил, что потери боевиков уже составляют около трети от исходного состава боевой техники. Только за вчерашний день уничтожено 35 танков и 71 боевая бронированная машина. При этом Зеленский бросает в бой элитарные части и лучшее вооружение, включая танки "Леопард". Это значит, что в запасе у него нет какого-то ударного кулака, уверен Сивков.

Украинский военный эксперт Олег Стариков также отмечает, что боевики не могут взять даже первую российскую линию обороны, которая выстроена по всем правилам военной науки. В Киеве это не учли, рассчитывая на то, что получится, как в прошлом году в Харьковской области.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что причина провала украинского наступления лежит на Зеленском, которому из политических соображений нужен немедленный военный результат. В итоге "контрнаступ" не был должным образом подготовлен, а боевики несут огромные потери.

Теги: украина, ВСУ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети