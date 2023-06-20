Орлов рассказал, как подготовка к 300-летнему юбилею изменила Екатеринбург

Сегодня, 20 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с отчетом перед депутатами городской думы. Мэр рассказал об итогах своей деятельности за 2022 год и о предстоящем юбилее уральской столицы.

Как отметил Орлов, все поставленные задачи были выполнены.

"Совместными усилиями нам удалось достичь достойных результатов", - подчеркнул глава.

Он напомнил о готовности города к празднованию 300-летия, которое будет отмечаться в августе этого года. Алексей Орлов подробно рассказал, как подготовка к юбилею изменила Екатеринбург.

"За последние четыре года было построено восемь школ, отремонтированы десятки дошкольных учебных заведений. В культурной сфере были реализованы два крупных проекта: это открытие центра "Эрмитаж-Урал" с фондохранилищами и капитальный ремонт Театра кукол. Большим подарком городу стали знаковые спортивные объекты – академия волейбола имени Карполя, центр художественной гимнастики, который был открыт в начале этого года, дворец дзюдо, дворец водных видов спорта, теннисная академия", - отметил мэр.

Он добавил, что в городе создается кампус мирового уровня.

"Общежитие уже построено, и планы по развитию этой территории очень серьезные", - заверил Орлов.

Также, по его словам, в городе удалось существенно обновить улично-дорожную сеть.

"Завершено строительство ЕКАД, выполнена реконструкция Макаровского моста, капитальный ремонт улицы Московской. Отремонтировано порядка 2,5 млн квадратных метров автомобильных дорог", - рассказал глава уральской столицы.

Он уточнил, что продолжает обновляться подвижной состав метро и наземного транспорта. Завершено благоустройство ряда общественно значимых территорий, проведен большой объем работ по реставрации объектов культурного наследия. Также удалось существенно увеличить освещение улиц, особенно в отдаленных территориях.

"Многое из запланированного к юбилею делалось с опережением графика, поэтому мы смогли реализовать то, что изначально не планировалось. Уникальные идеи и проекты возникали уже по ходу подготовки", - признался Орлов.

Он также рассказал про проектирование туристического кода города, строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный районы. Кроме этого, Екатеринбург указом президента России получил звание города трудовой доблести. Специально к юбилею города был запущен официальный сайт 300-летия.

"Праздничная программа уже стартовала. Запланировано большое количество разнообразных мероприятий для жителей и гостей Екатеринбурга всех возрастов. От масштабных городских фестивалей, выставочных проектов и театральных премьер до традиционных торжественных мероприятий по случаю круглой даты и кульминационных гала-событий", - заключил Алексей Орлов.