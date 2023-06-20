Аксенов: В Крыму ночью посадили украинский беспилотник

В Крыму обезвредили украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Накануне Аксенов сообщил о том, что ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО. Сбиты два БПЛА, которые летели на малой высоте. 15 июня Крым также подвергся атаке беспилотников. Шесть дронов были сбиты силами ПВО, три заглушены и посажены средствами РЭБ.