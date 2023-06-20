20 Июня 2023
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Образование Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье 88 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о том, что 88 выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них пятеро получили высший балл сразу по двум предметам.

Среди тех, кто получил за два экзамена по 100 баллов, - два представителя пермского лицея №1, по одному – пермского лицея №10, березниковского лицея №1, косинской школы.

Напомним, ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по химии в текущем году вырос на два балла и составил 56,2. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, результаты в диапазоне от 81 до 100 баллов по этому предмету показали более 18% участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получили 794 человека.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году составил 68,43 балла, по базовой математике – 4,07 балла, по профильной математике – 55,6 балла. Математику повышенного уровня сложности в этом году сдавали 282 тыс. человек. По сравнению с 2022 годом результаты участников экзаменов по основным предметам практически не изменились. Мурзаев также сообщил средние тестовые баллы по ряду предметов:

литература – 63,97;

география – 54,6;

физика – 54,95;

история – 56,37.

Теги: Дмитрий Махонин, ЕГЭ, 100 баллов


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