В Челябинске будут судить мужчину, ударившего женщину ножом в маршрутке

В Челябинске направлено в суд дело в отношении мужчины, ударившего ножом женщину в маршрутке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Следствие считает, что вечером 8 апреля пьяный мужчина в маршрутном такси № 3 в ходе конфликта нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине.

Обвиняемый вину признал и добровольно возместил причиненный вред в размере 200 тыс. рублей. По решению суда он заключен под стражу.