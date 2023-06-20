20 Июня 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Резников: Киев получит истребители не раньше начала 2024 года

Страны НАТО передадут украинскому режиму истребители F-16 не раньше начала 2024 года. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, об этом была достигнута договоренность на встрече в формате "Рамштайн", где родилась новая "авиационная коалиция" в поддержку Киева. Тренировать пилотов, механиков, техников будут под руководством Нидерландов и Дании.

Получение самолетов под Рождество киевский чиновник назвал символичным, потому что зимой он записал обращение к Санта Клаусу с просьбой об истребителях. Поэтому он ждет, чтобы хотя бы к Новому году режим получил первый истребитель.

Если Украина получит-таки истребители F-16, но базироваться они будут за ее пределами, России придется поражать их там, заявил на днях президент Владимир Путин.

При этом The Washington Post недавно писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан пришли к выводу, что плюсы все более решительной американской военной поддержки Украины перевешивают потенциальные риски. И США будут поставлять все новые виды вооружений Киеву, включая истребители, считая, что Россия никак не отреагирует.

Теги: украина, истребители, F-16


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