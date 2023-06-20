Обвиняемого в оправдании терроризма уральца освободили из СИЗО

Уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова освободили из СИЗО.

Как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на самого обвиняемого, следователь решил не обращаться в суд для продления ареста, после чего Ширшикова выпустили под подписку о невыезде.

Ширшикова обвиняют по уголовной статье о публичном оправдании терроризма. Причиной для этого мог стать его пост в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского. Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга "гусару" была избрана мера пресечения в виде ареста до 17 июня включительно.

В прошлом году Ширшиков уже был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тогда "гусара-пиарщика" оштрафовали на 40 тыс. руб.