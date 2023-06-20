Киев дал предписание при обмене пленными в первую очередь возвращать офицеров "Азова"*

В Киеве дали предписание при обмене в первую очередь возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова"*.

Об этом говорится в письме руководителя "Центра по восстановлению мира" украинского Министерства реинтеграции Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что последними в списки на обмен военнопленных включены "лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава" с ранениями и травмами, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй.

Ранее стало известно, что двое из 24 фигурантов дела участников нацбатальона "Азов"* были обменяны и не примут участия в суде. Об этом заявил гособвинитель в ходе заседания в Южном окружном военном суде. Азовцев обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.

В сентябре прошлого года СМИ выяснили, что Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов"*. России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

* запрещенная в России террористическая организация