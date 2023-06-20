Статус IT-компаний подтвердили далеко не все из действующего реестра Минцифры

Минцифры продолжает процесс переаккредитации IT-компаний. Статус дает широкий спектр привилегий: от льготных кредитов до отсрочек от армии и мобилизации.

По словам главы министерства Максута Шадаева, первоначально аккредитацию прошли более 20 тыс. компаний, но часть из них точно отсеется сейчас, поскольку первая аккредитация "была очень лояльной".

"11 тыс. компаний могут не проходить процедуру подтверждения. Из оставшихся примерно половина подала заявки на переаккредитацию. Более 3,5 тыс. решений мы уже приняли положительных по поданным заявкам, с остальными работаем", - рассказал Шадаев на конференции CNEWS.