Вход в интернет по паспорту даже не обсуждается – Шадаев

Минцифры не хочет наступления ситуации, когда рунет станет "суверенным", но считает необходимым подготовиться к этому на всякий случай.

Изоляция может быть как внешней, так и внутренней.

"Мой кошмар в прошлом году, когда наших операторов начали массово отключать от международных точек обмена трафиком. В какой-то момент мы думали, что нас реально могут отключить. В итоге до такого не дошло, но мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно такой риск может реализоваться. Но это не наша инициатива, это зарубежные компании могут принять такое решение", - сказал глава министерства Максут Шадаев на конференции CNEWS.

Он добавил, что "гарантированным блокированием" и подготовкой инфраструктуры для этого занимается Роскомнадзор, но не стал углубляться в детали.

"Вход в интернет по паспорту даже не обсуждается, все остается как прежде", - пообещал Шадаев, отвечая на вопрос о том, может ли Россия пойти по китайскому пути деанонимизации сети.