20 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские власти успокоили родителей после массового отравления детей в лагерях

Власти Свердловской области поспешили успокоить родителей, чьим детям только предстоит отправиться в летние лагеря. Недавно в лагерях Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Алапаевского района были зафиксированы случаи массового отравления детей. Глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых более тщательно соблюдать санитарные меры.

"Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы и на основании результатов должны быть сделаны соответствующие выводы и обеспечены все меры профилактики. С начала месяца выявлено отсутствие должного контроля при поступлении детей в оздоровительные организации. В частности, в лагере "Спутник" в смену заехали дети, болеющие бессимптомно, в результате чего инфекция получила распространение", — сказал Биктуганов.

Он также добавил, что у Роспотребнадзора есть весь необходимый инструментарий для курирования таких случаев и недопущения массовых отравлений. В свою очередь в ведомстве отметили, что причиной заражения в большинстве случаев стало несвоевременное информирование руководством лагеря органов Роспотребнадзора, из-за чего оперативно отреагировать не удалось. Более того, детей с первыми симптомами отравления даже не изолировали, что позволяло инфекции разойтись по всему лагерю.

"Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний необходимо постоянное соблюдение противоэпидемического режима. Норовирусы и ротавирусы имеют высокую степень контагиозности и легко распространяются, поэтому уровень бдительности при организации профилактических мероприятий должен быть такой же, как в условиях распространения COVID-19", — пояснила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Теги: отравление, летний лагерь, дети


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