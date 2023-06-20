20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы: трем участникам СВО грозила тюрьма из-за "разгильдяйства начальства"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал о ситуации, когда трем участникам СВО грозила тюрьма. По его словам, это произошло из-за "разгильдяйства военного начальства".

Как написал Иванов в своем Telegram-канале, в течение мая-июня он занимался тремя случаями: бойцов объявили дезертирами, самовольно оставившими часть. Из-за этого им грозил тюремный срок. Участники спецоперации обратились к депутату, а тот подключил военную прокуратуру, чтобы разобраться.

"Оказалось, что первый два месяца отсутствовал в расположении воинской части, так как нижестоящее командование освободило его от исполнения служебных обязанностей, но не доложило об этом вышестоящему командованию. По двум другим случился вообще театр абсурда: их просто "потеряли" из-за того, что командование недобросовестно проводило проверку и учет личного состава. То есть в реальности парни были, где надо, а по бумажкам отсутствовали", - рассказал Максим Иванов.

По его словам, в итоге в отношении всех бойцов проверки прекратили, а должностным лицам в воинских частях сделали внушение. Также двоим выплатили денежное довольствие за два месяца, в течение которых они были, якобы, "СОЧами".

"При этом не могу сказать, что проблема системная. Случаи есть, но, по моим наблюдениям, процент "раздолбайства" в армии средний по стране. Другой вопрос, что в условиях СВО цена этой безответственности может быть слишком высокой как для военных, так и для страны в целом", - заключил депутат.

Теги: СВО, дезертиры, проверки


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