20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Айтишники-релоканты начали возвращаться, - Минцифры

Минцифры собирается в течение двух недель посчитать, сколько IT-специалистов, уехавших из России после начала СВО и мобилизации, уже вернулись и в каких компаниях таких людей больше всего.

"Релоканты начали возвращаться, мы это видим по показателям рекрутнговых площадок. Через неделю-две мы скажем, сколько специалистов вернулось. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Здесь много факторов. И правительство дает заверения – что мобилизации не будет, а в предыдущую мобилизацию нам удалось предоставить гарантии отсрочек для айтишников", - сказал глава ведомства Максут Шадаев, выступая на CNews FORUM 2023.

Теги: релоканты, it-специалисты, минцифры, максут шадаев


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