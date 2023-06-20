На Всероссийский конкурс проектов благоустройства подано 45 заявок от УрФО

Завершился приём заявок на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах (до 200 тыс. жителей) и исторических поселениях. В этом году на него подали 45 заявок из регионов Уральского федерального округа. В том числе две заявки на благоустройство в подшефных городах - Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) – в качестве помощи от Ямала и Курганской области, сообщили в уральском полпредстве.

"Конкурс проектов благоустройства – эффективный инструмент обновления облика небольших населённых пунктов, который предоставляет нацпроект "Жильё и городская среда". Завершённые проекты становятся точками притяжения жителей. Повышают инвестиционную привлекательность городов и посёлков. Стимулируют развитие малого и среднего бизнеса. Это важно как для Уральского федерального округа, так и городов новых регионов", - подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включён в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Проводится с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. В регионах УрФО реализован 31 проект-победитель, 16 проектов в работе. Реализация проектов, которые победят в этом году, запланирована на 2024-2025 годы.