20 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Челябинском металлургическом комбинате выявили более 20 нарушений природоохранного законодательства

Росприроднадзор выявил 22 нарушения на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в группу "Мечел"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления.

На предприятии проходила плановая проверка. Нарушения допущены в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, ведения производственного экологического контроля и при предоставлении отчетности. Выдано предписание с требованием их устранить. ЧМК и должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к Челябинскому металлургическому комбинату. Истец просит взыскать с ЧМК 262,9 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс, вследствие сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод за период с июня 2013 года по февраль 2016 года и с 12 мая 2016 года по 19 мая 2016 года.

Теги: ЧМК, Мечел, нарушения, экология,


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