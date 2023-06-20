В Тюмени вскоре откроется самый крупный в городе детский сад

Глава Тюмени Руслан Кухарук выступил на заседании думы города. В своем докладе он сделал несколько важных заявлений, отметив, что озвучивает пятилетние результаты работы.

В 2022 г. завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада "Крепыш". К осени после завершения работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе, и сможет принять до 1 тыс. детей, приводит пресс-служба мэрии слова Кухарука. В микрорайонах Тура, Ямальский-2 и Плехановский в сентябре этого г. откроется по одной школе. Они рассчитаны на 4,2 тыс. мест.

Тюмень, являясь четвёртым по населению городом Сибири, продолжает укреплять свои позиции демографического лидера, сообщил мэр. В 2022 г. родились 10,5 тыс. маленьких горожан. За пять лет в Тюмени родилось 55,9 тыс. детей, а прирост населения за счет миграции составил более 48,5 тыс. человек.

За пять лет уровень зарегистрированной безработицы снизился на 11% и по итогам 2022 г. составил менее 0,5%. Одним из способов повысить занятость и доходы населения является развитие собственного производства. В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства вырос по отношению к предыдущему году на 8,5% и составил почти 200 млрд руб. Суммарное значение этого показателя за пять лет превысило 1 трлн руб. На поддержку тюменского бизнеса по итогам года выделили более 4 млрд руб.

Тюмень сохраняет высокие темпы жилищного строительства. За последние пять лет в городе введено в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья. В 2022 г. из аварийного жилья переселены 2,2 тыс. человек. Общая площадь расселения составила почти 38 тыс. "квадратов". За пять лет из аварийного жилищного фонда площадью 175 тыс. кв. м переселено 9 тыс. человек.