20 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: er.ru

Глава "Единой России" в гордуме Екатеринбурга покидает партию "из-за давления" на праймериз

Ира Овчинникова больше не будет представлять "Единую Россию" в гордуме Екатеринбурга - она собирается покинуть партию. Как передает 66.RU со слов самой Овчинниковой, виной всему давление во время праймериз, которое на нее оказывала партия, а также несогласие с итогами.

Напомним, что победителем на праймериз стала директор школы №168 Татьяна Вяткина. Пока еще глава фракции в гордуме заявляет, что результаты были подтасованы, а на нее саму всячески оказывали давление - говорили не идти на предварительные выборы, не объясняя причин.

Овчинникова также добавила, что не подведет своих избирателей и не откажется от политической деятельности, продолжив решать насущные проблемы свердловчан. О том, к какой партии планирует присоединиться, Овчинникова не рассказала, однако по данным источника издания, выбор может пасть на "Справедливую Россию".

Теги: Овчинникова, Единая Россия, Екатеринбург, партия, праймериз


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