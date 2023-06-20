Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека, из них 22 — это дети. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Госпитализирован 51 пострадавший. Тяжелых случаев отравления нет, уточнил глава региона.

На прошлой неделе был задержан владелец кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где произошло массовое отравление шаурмой. Братский городской суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца.

Как сообщалось, Роспотребнадзор обнаружил в кафе нарушения требований санитарного законодательства. В частности, нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания, не соблюдается личная гигиена работников.