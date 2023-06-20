20 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Совкомбанк будет выдавать кредиты на ЭКО семейным парам под 1%

Совкомбанк запустил целевое кредитование на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В сообщении банка говорится, что взять такой кредит под 1% годовых на срок до трех лет и сумму до 400 тыс. руб. смогут супружеские пары, состоящие в официальном браке. Чтобы получить кредит на ЭКО заявителям понадобится предъявить не только стандартные документы, но и договор с медицинской организацией на оказание услуги ЭКО.

В России процедура ЭКО для женщин с проблемами с репродуктивной системой была введена в программу ОМС с 2016 года, причем воспользоваться ей могут не только состоящие в браке россиянки. Однако на ЭКО по ОМС обычно имеется очередь, поскольку услуга предоставляется в рамках ограниченных по числу квот.

Теги: совкомбанк, эко, кредит, семья


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