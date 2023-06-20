20 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по туристическим услугам

На Среднем Урале начала свою работу "горячая линия" по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты проконсультируют уральцев об актуальной эпидситуации за границей. Также они расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг.

"Горячая линия" будет работать в будние дни с 9 до 17 часов до 30 июня 2023 года. Дозвониться до специалистов можно по телефонам, опубликованным на официальном сайте надзорного ведомства.

Получить консультацию по инфекционным угрозам в других странах можно по телефону: 8 (343) 374-12-44.

Ранее стало известно, что у более чем 30% жителей Екатеринбурга нет денег на отпуск.

Теги: горячая линия, туризм, Роспотребнадзор


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