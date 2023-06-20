20 Июня 2023
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Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Обед на полмиллиона. У бизнесмена из Екатеринбурга арестовали авто, пока тот сидел в кафе

В Екатеринбурге у бизнесмена забрали за долги авто, пока тот сидел в кафе. В результате, обед должнику обошел в полмиллиона рублей, сообщила Накануне.RU пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Владелец Тойота Ленд Крузер накопил более чем полумиллионный долг за услуги топливно-энергетического комплекса. В добровольном порядке долг погашен не был, после чего на расчетных счетах уральца было арестовано 90 тыс. рублей, однако этого было недостаточно. Тогда приставы узнали, что в собственности должника имеется дорогая иномарка, которую тот тщательно скрывал. При выходе в адрес было установлено, что фирма в указанном в исполнительном документе адресе деятельность не осуществляет, автомашина отсутствует.

Арест Тойота Ленд Крузер за долги за ТЭК(2023)|Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Имущество было объявлено в исполнительный розыск, а позднее обнаружено на парковке одного из популярных в городе кафе на ул. Луначарского. Судебный пристав-исполнитель составил акт ареста имущества. Сам должник не смог предоставить документы на машину, в результате чего авто направили на ответственное хранение в специализированную организацию. Если в ближайшее время долг не будет погашен, машину реализуют на торгах в ТУ Росимущества.

Арест Тойота Ленд Крузер за долги за ТЭК(2023)|Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

Теги: Екатеринбург, бизнесмен, иномарка, кафе, долг, приставы


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