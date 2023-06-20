20 Июня 2023
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Фото: пресс-служба филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

General Electric прекратила сервисное обслуживание газовых турбин в России

Американская компания General Electric "без объяснения причин" прекратила накануне сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС. Впрочем, причина, вероятно, все-таки есть: с 18 июня в силу вступили расширенные санкции США, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги кому-либо в России.

Скорее всего, это приведет к прекращению поставок оригинальных запчастей для турбин, хотя пока ЕС и США не вводили санкции на поставку таких комплектующих в РФ.

Газовые турбины GE в России стоят на самых крупных ГРЭС – в Сургуте, Шатуре и Среднеуральске. Общая мощность турбин этой фирмы в стране составляет около 5ГВт, пишет "Коммерсант". В целом доля энергоблоков с иностранными турбинами в выработке в России составляет около 17%.

Теги: General Electric, газовая турбина, грэс, генерация


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