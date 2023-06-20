ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд

Еврокомиссия (ЕК) предложит Украине пакет финансовой помощи в размере €50 млрд, сообщили источники Bloomberg.

По информации агентства, деньги могут быть выделены в виде грантов, льготных кредитов или гарантий. Инициатива ЕК является частью многолетней программы на 2021–2027 годы.

Средства будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией.

В конце прошлого года Евросоюз сообщил, что за год выделил Украине почти €20 млрд финансовой помощи. На этот год ЕС согласовал выделение €18 млрд, пишет РБК.

В мае СМИ отмечали, что разговоры о дальнейшей военной помощи Вашингтона украинскому режиму остаются второстепенным вопросом из-за тупика в вопросе повышения потолка госдолга США. При нынешних темпах расходов на Киев финансирования хватит до конца сентября.