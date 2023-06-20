20 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: группа VK &quot;А.Л.Текслер, ПОМОГИ&quot;

Бастрыкину представят доклад из-за информации о переселении жителей челябинского города в неблагоустроенное жилье

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по информации о переселении жителей в неблагоустроенное жилье в Верхнем Уфалее Челябинской области.

Жители недовольны качеством муниципальных квартир, которые им предоставили во временное пользование при переселении из ветхого жилья. В соцсетях они рассказали, что жилые помещения неблагоустроенные и малогабаритные, а также завалены мусором и бытовыми отходами. Однако чиновники предложили им провести уборку и ремонт помещений за свой счет.

Неблагоустроенное жилье в Верхнем Уфалее(2023)|Фото: группа VK "А.Л.Текслер, ПОМОГИ"

В администрации Верхнего Уфалея рассказали, что в связи с трудной жизненной ситуацией граждан, проживающих в аварийном доме, по их заявлению было предложено свободное муниципальное жилье. "Квартира находится в удовлетворительном состоянии, в ней необходимо вывезти мусор и предметы мебели. Вы в праве отказаться от предложенного вам жилого помещения и осуществлять съем жилья за собственные средства", - отметили в мэрии.

Неблагоустроенное жилье в Верхнем Уфалее(2023)|Фото: группа VK "А.Л.Текслер, ПОМОГИ"

Проводится проверка.

Теги: Александр Бастрыкин, переселение, неблагоустроенное жилье,


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