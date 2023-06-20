Бастрыкину представят доклад из-за информации о переселении жителей челябинского города в неблагоустроенное жилье

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по информации о переселении жителей в неблагоустроенное жилье в Верхнем Уфалее Челябинской области.

Жители недовольны качеством муниципальных квартир, которые им предоставили во временное пользование при переселении из ветхого жилья. В соцсетях они рассказали, что жилые помещения неблагоустроенные и малогабаритные, а также завалены мусором и бытовыми отходами. Однако чиновники предложили им провести уборку и ремонт помещений за свой счет.

В администрации Верхнего Уфалея рассказали, что в связи с трудной жизненной ситуацией граждан, проживающих в аварийном доме, по их заявлению было предложено свободное муниципальное жилье. "Квартира находится в удовлетворительном состоянии, в ней необходимо вывезти мусор и предметы мебели. Вы в праве отказаться от предложенного вам жилого помещения и осуществлять съем жилья за собственные средства", - отметили в мэрии.

Проводится проверка.