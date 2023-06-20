В Прикамье в пожаре в частном доме и конюшне погибли 15 куриц

В селе Трун, что в Чернушинском городском округе Пермского края, произошел пожар в частном жилом доме, расположенного по улице Механизаторов. Есть погибшие птицы.

Огонь затронул также построенные во дворе дома две конюшни, баню, пристрой с сеном. Предварительная площадь пожара – 90 "квадратов". Огонь локализован в 1.11, горение ликвидировано в 1.30.

Жертв среди людей нет, а вот среди животных есть: точно известно о гибели 15 куриц, погибли ли лошади, неизвестно, сообщает пермское краевое управление МЧС.