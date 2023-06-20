Виктор Шадрин снова займет пост гендиректора Свердловской киностудии

Виктор Шадрин переизбран гендиректором Свердловской киностудии. Свой пост он будет занимать следующие три года, сообщает пресс-служба киностудии.

"Основная задача, которая перед нами стоит - снимать кино. Сделать так, чтобы кинопроизводство на студии стало, как бы это не звучало, основным видом ее жизнедеятельности. И, видимо, у нашей команды это получается. Сейчас в разных стадиях производства 12 картин, как игровых, так и документальных", - заявил Шадрин.

Напомним, что генеральным директором Свердловской киностудии Виктор Шадрин стал еще в 2021 году. Переизбрание было одобрено Министерством культуры РФ и утверждено распоряжением Росимущества в Свердловской области.