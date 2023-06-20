20 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми из-за отравления екатеринбургских детей закрыты три кафе

В Прикамье несколько заведений закрыты из-за отравления в них детей. Речь идет про кафе архитектурно-этнографического музея "Хохловка" (деревня "Гора"), кафе "Дикоросы" (улица газеты "Звезда", 75), кафе "FRESH MIX" (Комсомольский проспект, 7).
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По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 30-31 мая его сотрудники зарегистрировали заболевание острой кишечной инфекцией у 5 из 27 детей-туристов, приехавших из Екатеринбурга. Питались они в указанных выше заведениях.

Во время проверки санврачи нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства. Например, не соблюдена поточность технологических процессов, которые бы обеспечивали безопасность продукции.

Трое бизнесменов стали фигурантами протоколов о временном запрете деятельности, об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП. Им на 30 суток запрещено оказывать услуги общепита.

Дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии.

Теги: Кафе, отравление, дети


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