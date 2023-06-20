В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов

В Железнодорожном районе Екатеринбурга проходит профилактический полицейский рейд. Силовики ищут нелегальных мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, мероприятие организовано в рамках операции "Улица" и проводится с сегодняшнего утра, 20 июня. Полицейские проверяют овощебазу на подведомственной территории, торговые точки и иные объекты на улице Пехотинцев, а также другие места концентрации иностранцев.

"Особое внимание уделяется охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним. Традиционно выявляются правонарушения в миграционной сфере", - рассказали в УМВД.

Итоги рейда в ведомстве пообещали озвучить позже.