20 Июня 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов

В Железнодорожном районе Екатеринбурга проходит профилактический полицейский рейд. Силовики ищут нелегальных мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, мероприятие организовано в рамках операции "Улица" и проводится с сегодняшнего утра, 20 июня. Полицейские проверяют овощебазу на подведомственной территории, торговые точки и иные объекты на улице Пехотинцев, а также другие места концентрации иностранцев.

профилактический полицейский рейд в Екатеринбурге(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

"Особое внимание уделяется охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним. Традиционно выявляются правонарушения в миграционной сфере", - рассказали в УМВД.

Итоги рейда в ведомстве пообещали озвучить позже.

профилактический полицейский рейд в Екатеринбурге(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Теги: полиция, мигранты, рейд, Екатеринбург


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