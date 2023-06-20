Миллиардер Хардинг находится в батискафе, который пропал при спуске к "Титанику"

На борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа компании OceanGate Expeditions, который следовал к затонувшему лайнеру "Титаник", находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Об этом сообщает Sky News. Также информацию подтвердил его пасынок Брайан Зас, пишет РИА Новости.

Ранее американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров.

Подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и экскурсовод.

По данным Sky News, в пропавшем батискафе также находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Mash пишет, что туристическая подводная лодка, которая шла к "Титанику", могла застрять среди обломков лайнера на глубине 3,8 км. Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.

Напомним, "Титаник" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. На борту находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа.

Разломившись на две части, "Титаник" затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход "Карпатия".

В 2019 году американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов. Экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав, кроме дайверов, вошли историки и ученые. Они погружались до уровня нахождения обломков корабля пять раз и сделали снимки в формате 4К. Эксперты предположили, что к 2030 году от корабля не останется ничего, кроме "ржавого пятна" на дне Атлантики.