20 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске смягчил приговор экс-депутату ЗСО Аракеляну, осужденному за дачу взятки

Челябинский областной суд изменил приговор экс-депутату ЗСО от КПРФ Арману Аракеляну, осужденному к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей за дачу взятки.

Суд назначил ему 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 5,2 млн рублей.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В результате должностные лица филиала ФКУ "Росдортехнология" незаконно исключили выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга. В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.

22 февраля депутаты Законодательного собрания Челябинской области досрочно прекратили полномочия парламентария Армана Аракеляна.

Теги: Арман Аракелян, депутат ЗСО, задержание, взятка,


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