20 Июня 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале грузовик столкнулся с тепловозом

На Среднем Урале устанавливают причины ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась в понедельник на регулируемом переезде "11 км перегон Рефтинский". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Ивеко Тракер" выехал на переезд при неработающем светофоре. После этого грузовик столкнулся с тепловозом, в результате автомобиль опрокинулся.

Как отметили в Госавтоинспекции, оба транспортных средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.

Шофер грузовика пояснил полицейским, что, подъезжая к переезду, увидел, что светофор не работает. Посмотрев по сторонам, водитель, с его слов, не заметил тепловоз и продолжил движение, что и привело к инциденту.

ДТП на железнодорожном переезде "11км перегон Рефтинский"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как уточнили в ГИБДД, на месте аварии выявлены отсутствие и нарушение целостности необходимых дорожных знаков, а также нарушение расстояния видимости дорожных знаков.

Свою проверку начали и прокуроры. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Сейчас Егоршинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка соблюдению требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: грузовик, ДТП, тепловоз


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