На Среднем Урале грузовик столкнулся с тепловозом

На Среднем Урале устанавливают причины ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась в понедельник на регулируемом переезде "11 км перегон Рефтинский". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Ивеко Тракер" выехал на переезд при неработающем светофоре. После этого грузовик столкнулся с тепловозом, в результате автомобиль опрокинулся.

Как отметили в Госавтоинспекции, оба транспортных средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.

Шофер грузовика пояснил полицейским, что, подъезжая к переезду, увидел, что светофор не работает. Посмотрев по сторонам, водитель, с его слов, не заметил тепловоз и продолжил движение, что и привело к инциденту.

Как уточнили в ГИБДД, на месте аварии выявлены отсутствие и нарушение целостности необходимых дорожных знаков, а также нарушение расстояния видимости дорожных знаков.

Свою проверку начали и прокуроры. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Сейчас Егоршинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка соблюдению требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.