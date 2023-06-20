Международный горный марафон "Конжак-2023" перенесли из-за свердловских пожаров

Международный горный марафон "Конжак-2023", традиционно проходивший в первую субботу июля, пришлось перенести из-за пожарной обстановки в свердловских лесах. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По решению оргкомитета по проведению марафона, мероприятие перенесено на 29 июля, но только при условии отмены особого противопожарного режима. Решение уже одобрили в Центре спортивных мероприятий Свердловской области

"Друзья, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись наши участники, заранее запланировавшие отпуска, поездки и оплатившие билеты к нам. Мы испытываем глубокое разочарование от этой ситуации и сочувствие к вам, но изменить данную ситуацию как бы ни хотелось, к вашему пониманию, организаторы бессильны. Да, в последние годы судьба преподносит много испытаний в жизнь марафона "Конжак", но ведь не просто так он четверть века славил Урал и приносил радость десяткам тысяч людей, мы пройдем эти испытания вместе и вернемся в новых красках и с новой силой!" - сообщают организаторы.

Тем, кто уже зарегистрирован, но не имеет возможности участвовать в марафоне с измененной датой, организаторы предлагают перенести участие на следующий год. Для этого необходимо написать заявление со своими данными на почту marafon_konzhak@mail.ru. Регистрация участников на новую дату продолжается.