Рестораны подняли цены на 10%

Российские рестораны в июне подняли цены в меню на 10%.

Как сообщили в Федерации отельеров и рестораторов, это связано с удорожанием до 35% импортных оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов и других продуктов. В 2022 году блюда в общепите уже выросли в цене в среднем на 15–20%. Как считают эксперты, в текущем году рост продолжится, что может отпугнуть посетителей.

Параллельно будет идти еще один процесс — рестораны с невысокой посещаемостью будут закрываться, потому что по ним отток клиентов ударяет больнее всего. Гости перейдут в оставшиеся точки.

При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что торговые центры, в которых много точек общепита, сейчас трансформируются в центры впечатлений, усиливая развлекательную составляющую, а, значит, и общепит. Это означает, что востребованность кафе, ресторанов, фудкортов в ТЦ вырастет, сообщают "Известия".