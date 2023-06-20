20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Объем утечек персональных данных россиян вырос вдвое

Объем утечек персональных данных граждан России в мае вырос в два раза по сравнению с аналогичным месяцем год назад.

В открытом доступе появилось 38 млн записей, содержащих номера телефонов или электронные адреса пользователей магазинов и интернет-сервисов. Причиной роста количества кибератак на российские компании стало стремление злоумышленниклв нанести бизнесу как можно больший ущерб и вызвать общественный резонанс, говорят эксперты.

Как заявил основатель DLBI Ашот Оганесян, среди крупнейших утечек — данные клиентов интернет-магазина "Читай-город" (9,6 млн уникальных записей), торговой сети "Ашан" (не менее 7,7 млн), интернет-магазина сети "Леруа Мерлен" (4,7 млн) и магазина book24.ru (3,8 млн). Все данные хакеры выложили в свободный доступ. Отмечается, что 90% случаев связаны с деятельностью проукраинских хакеров и представляют собой структуру баз данных системы управления сайтом, выгрузка которых стала возможной в результате взлома с использованием уязвимостей. Часть из них известна с марта 2022 года.

 В Роскомнадзоре заявили, что участившиеся случаи взломов — часть гибридной войны против РФ, сообщают "Известия".

Теги: персональные данные, хакеры


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