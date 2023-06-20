Маткапитал предложили использовать в качестве вклада

В России материнский капитал предложили использовать в качестве банковского депозита, с которого можно будет получать дивиденды.

С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе приводятся данные Социального фонда России, согласно которым 20,7% маткапитала в настоящее время не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом.

Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты — по итогам прошлого года она составила около 96,2 млрд руб. "В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам", — следует из обращения.

В случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели, сообщают "Известия".

Напомним, Минфин России предвидит сокращение расходов на выплату материнского капитала и предлагает учесть это в суммах, закладываемых при планировании федерального бюджета.