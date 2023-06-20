20 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более 62% потребляемых в России фармпрепаратов отечественного производства

В России выпускаются лекарства "практически во всех сегментах фармацевтического рынка".

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, "за счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории Российской Федерации". Отмечается, что согласно данным Росстата, по итогам прошлого года объем производства лекарств составил 608 млрд — на 11% больше по сравнению с 2021 годом.

Голикова также указала, что в рамках перечня необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения была создана технологическая возможность производить по 667 международным непатентованным наименованиям из 815, сообщает РБК.

Напомним, в России владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20%. Подорожать могут препараты, не входящие в список жизненно важных.

Теги: лекарства, фармпрепараты


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2023 02:00 Мск Аптеки в России могут увеличить цены на 20%
Ранее 25.05.2023 00:03 Мск В России подорожали лекарства

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