Голикова: студенты, участвующие в спецоперации, смогут перейти на бесплатное обучение в вузах

Участники военной операции будут поступать в высшие учебные заведения по отдельной квоте.

Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, тех участников спецоперации, которые уже учатся в вузах на платном отделении, переведут на бюджетное обучение в приоритетном порядке. Кроме того, участники боевых действий получат возможность бесплатно обучаться на подготовительном отделении в вузах. Такие же льготы хотят распространить и на родственников российских медиков, скончавшихся от COVID-19 "при исполнении трудовых обязанностей".

Соответствующие поправки в законодательство и распоряжения будут подготовлены в преддверии летней волны поступления в образовательные учреждения, сообщает "Коммерсант".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил помогать студентам, которые снимают жилье. Им могут предоставить скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.