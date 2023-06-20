Школьники сдали ЕГЭ по химии лучше 2022 года

Средний балл ЕГЭ по химии в текущем году вырос на два балла и составил 56,2.

Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, результаты в диапазоне от 81 до 100 баллов по этому предмету показали более 18% участников экзамена. Максимальный результат в 100 баллов получили 794 человека.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году составил 68,43 балла, по базовой математике – 4,07 балла, по профильной математике – 55,6 балла. Математику повышенного уровня сложности в этом году сдавали 282 тыс. человек. По сравнению с 2022 годом результаты участников экзаменов по основным предметам практически не изменились.

Мурзаев также сообщил средние тестовые баллы по ряду предметов:

литература – 63,97;

география – 54,6;

физика – 54,95;

история – 56,37.

Как сообщила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, можно говорить о стабилизации результатов ЕГЭ по данным дисциплинам. Увеличение среднего результата по химии на два балла – это в целом положительная динамика, но ее трудно назвать статистически значимой, сообщают "Ведомости".

В марте вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ, который для получения высоких баллов практически невозможно сдать без репетиторов. В стране острая нехватка инженерных кадров, но выпускники школ неохотно идут на эти направления, так как сдать ЕГЭ по физике и математике очень сложно.