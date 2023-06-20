Минэк: ожидается рост доходов бюджета в "геометрической прогрессии" от резидентов САРов

Активный переезд компаний в российские офшоры – специальные административные районы на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке – обеспечит рост налоговых поступлений от них "в геометрической прогрессии".

Как сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, основным источником станут налоги на дивиденды международных холдингов, которые сменили корпоративную прописку из-за ограничительных мер.

Он напомнил, что у механизма САРов есть две идеи: создание института с уникальным для РФ корпоративным и налоговым правом с рядом преференций, а также конкуренция с другими офшорными иностранными юрисдикциями.

При этом Минэк не видит рисков создания серой зоны в специальных районах, которая может использоваться компаниями для ухода от налогов, так как инструмент создает потенциал для увеличения доходов регионального и федерального бюджетов. Отмечается, что в прошлом году компании из «российских офшоров» обеспечили приток почти 5 млрд руб., сообщают "Ведомости".