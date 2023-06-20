ФАС: в России подорожали авиабилеты

В России авиабилеты в эконом-классе в апреле подорожали на 4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, осуществляется мониторинг стоимости авиабилетов по более чем 500 маршрутам. На их стоимость оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос и инфляция.

Как отмечает служба, из-за разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться.

"В настоящее время Минэкономразвития, Росстат и ФАС России совместно с Минтрансом ведут выработку новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов", - отмечает ведомство.

Напомним, российские авиакомпании приступили к отмене рейсов внутри страны из-за сокращения поддержки со стороны государства.