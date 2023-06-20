В России электронную базу призывников создадут до 1 октября

В России единая электронная база призывников появится до 1 октября 2023 года.

Об этом следует из сопроводительных документов к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу россиян на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что сегодня отсутствует актуальная информация о гражданах, подлежащих призыву на военную службу.

К 1 января 2024 года будут внедрены в деятельность военных комиссариатов средства автоматизации.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных.