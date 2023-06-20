Самая северная "Студенческая весна" в Югре прошла "жарко" и ярко

Фестиваль "Российская студенческая весна" завершился в эти выходные в Ханты-Мансийске. Каждый год фестиваль собирает самых талантливых студентов: певцов, танцоров, дизайнеров, спортсменов в разных уголках нашей страны. Так далеко на Север "Студвесна" добралась впервые. И организаторы окончательно сломали стереотип о том, Север – это труднодоступный, необжитый и негостеприимный край. О том, как жарко было на "Студенческой весне" в Арктическом регионе – в материале Накануне.RU.

"Ближе, чем кажется"

Торжественное открытие XXXI (II) Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" состоялось 11 июня. Участниками фестиваля стали две тысячи студентов из 78 регионов России, включая новые территории страны. Для компактного Ханты-Мансийска с населением около 100 тысяч человек - событие масштабное, яркое и запоминающееся.

Впрочем, опыт организации столь крупных мероприятий у властей региона уже есть: подготовка к "Студвесне-2023" началась сразу после форума уральской молодежи "Утро", который прошел в Ханты-Мансийске летом прошлого года. Напомним, он собрал несколько сотен участников из России, 11 стран мира, а также представителей Донецкой и Луганской народных республик и стал, в некотором роде, "репетицией" "Студвесны".

Открывая фестиваль, губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила за доверие Министерство просвещения РФ, Российский союз молодежи, Российское агентство по делам молодежи, президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

"Мы сделаем все, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю Российскую студенческую весну встречал Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчане, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой. Увидеть Югру – влюбиться в Россию", – поприветствовала глава региона участников фестиваля.

Слоган мероприятия "Ближе, чем кажется" выбран не случайно. Как отметил первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Шипилов, этим слоганом организаторы хотели сказать, что Югра, хоть и самая северная точка проведения "Студвесны", но она совсем близко.

"Еще один скрытый смысл — надежда. Мы хотим, чтобы студенты, которые приедут к нам, увидели, как в Югре хорошо и комфортно. И может быть, вернулись к нам жить, стали новыми югорчанами", – заявил он.

Добавим, что с идеей провести праздник студенчества в столице Арктического региона к губернатору Югры Наталье Комаровой обратились два брата-студента - Иван и Илья еще 2019 г. Сейчас оба брата находятся в зоне специальной военной операции, где выполняют боевые задачи. Рассказывая об этом, глава региона подчеркнула: югорчан ждут домой, с победой.

Праздник молодости

Площадками фестиваля стали все главные общественные пространства окружной столицы: новая арт-резиденция, Центр зимних видов спорта, городская набережная, спортивные комплексы, культурные учреждения. Одной из самых удивительных площадок стала баржа на набережной Иртыша. Ее превратили в полотно для художников. Также на барже было устроено творческое состязание для диджеев. Примечательно, что после фестиваля баржа продолжит курсировать по реке.

Состязания студентов шли по 10 направлениям, в числе которых: "Театральное", "Танцевальное", "Вокальное", "Мода", "Арт". Всего за прошедшую неделю учащиеся колледжей со всей страны представили в столице региона свыше тысячи творческих номеров.





Одно из самых масштабных направлений - танцевальное. Студенты выступили в народном, эстрадном, современном и уличном танце. Были представлены даже цирковые, акробатические номера.

А участники фестиваля, соревнующиеся в направлении "Мода" удивили зрителей яркими и необычными костюмами в номинациях "Вечерняя мода", "Готовая к носке" и "Спортивный стиль", "Концептуальная мода" и "Мода мегаполисов". Кроме того, участники представили свои костюмы с этностилем.

Кроме того, в рамках "Студвесны" состоялся спортивный фестиваль "Югра fest". Участники устроили для жителей и гостей города настоящее шоу на нескольких площадках: фристайл на велосипедах BMX и самокатах Scooter, состязания в силовом экстриме и другие конкурсы.

Одним из ключевых мероприятий стал массовый забег "По семи холмам".

Также для студентов под открытым небом была развернута "Аллея вакансий", кроме того на фестивальных площадках специалисты российского общества "Знание" проводили лекции для всех желающих - участников и гостей фестиваля.

Обширной стала и развлекательная программа. В рамках развлекательной программы для жителей и гостей города прошел фестиваль уличного кино, "Битва каверов", выступление высшей лиги КВН. Фишкой мероприятия стали выступления известных исполнителей Полины Гагариной, L'One, Вани Дмитриенко и Mary Gu. Не удивительно, что фестиваль, стал настоящим праздником молодости.

Югорчане завоевали гран-при российской студвесны

По итогам четырех фестивальных дней обладателями гран-при в конкурсных направлениях и победителями III Национальной премии поддержки талантливой молодежи "Российская студенческая весна" стали:

⎯ Вокальное направление — Андрей Смирнов, город Санкт-Петербург;

⎯ Инструментальное направление — ансамбль корейских ударных инструментов "Пулькотнори", Хвансан, Сахалинская область;

⎯ Танцевальное направление — казачий танец "Молодычка", Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

⎯ Театральное направление — "Внимание на экраны, Adrenalin", Республика Татарстан;

⎯ "Оригинальный жанр" — "ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина", Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

⎯ Направление "Мода" — Екатерина Поничева, Республика Алтай;

⎯ Направление "Арт" — Данил Радченко, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

⎯ Направление "Видео" — Антон Трайнаускас, Ямало-Ненецкий автономный округ;

⎯ Направление "Медиа" — Богдана Бойченюк, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В "Региональной программе" пьедестал распределился следующим образом:

⎯ III степень — Самарская область за программу "Там, где плачут Океаны";

⎯ III степень — Республика Бурятия за программу "Таежная, озерная, степная";

⎯ III степень — Республика Башкортостан за программу "Все свое — для своих";

⎯ II степень — Пермский край за программу "Я приду";

⎯ I степень — Республика Северная Осетия — Алания за программу "Вне времени";

⎯ I степень — город Санкт-Петербург за программу "Удобный случай";

⎯ I степень — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра за программу "Первый фестиваль";

Гран-при направления забрал Ямало-Ненецкий автономный округ за концертную программу "Ностальгия по-настоящему".

По результатам общекомандного зачета самыми творческими регионами России признаны:

III место — Республика Татарстан (Татарстан);

II место — город Санкт-Петербург;

I место — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Гран-при фестиваля получили студенты принимающей стороны — Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках церемонии закрытия был передан Кубок фестиваля и объявлен следующий регион, который примет XXXII (III) Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для студентов профессиональных образовательных организаций. Им стал Ставропольский край.