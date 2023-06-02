03 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: wwp.greenwichmeantime.com

В Индии столкнулись два поезда: сообщается о 70 погибших

Число погибших при столкновении двух пассажирских и грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 70, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание India Today.

"По меньшей мере 70 человек погибли... в результате аварии с участием трех поездов", - говорится в сообщении издания.

Столкновение поездов произошло в пятницу около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.

Теги: поезд, столкновение, Индия


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