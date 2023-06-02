Леонид Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о формировании Правительства Луганской Народной Республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Луганская Народная Республика – первый из новых субъектов, организовавшей региональные органы исполнительной власти. Впереди – организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", - сообщил Пасечник.

Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с российским законодательством и примет функции ранее действовавшего правительства. В состав правительства входят председатель, его заместители и 18 министров.

Председателем правительства ЛНР назначен Сергей Козлов. Должность руководителя администрации главы ЛНР досталась Андрею Самойлову.

Напомним, 30 сентября 2022 г. в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ. Со стороны новых регионов договоры подписали глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.