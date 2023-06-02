ЧВК "Вагнер" покинула Бахмут

В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут. Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина, передает корреспондент Накануне.RU.

Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет.

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета". Пригожин добавил, что с 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". До этого числа отряды "Вагнера" намерены прочесать город, создать рубежи обороны и передать Артемовск военным.